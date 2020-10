O ciclista português João Almeida, da Deceuninck-QuickStep, manteve a liderança na Volta a Itália, no final da quarta etapa, ganha ao sprint por Arnaud Démare, da Groupama-FDJ. O ciclista francês percorreu os 140 quilómetros que ligam Catania e Villafranco Tirrena em 3h22m13s, com o mesmo tempo do eslovaco Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe e do italiano Davide Ballerini, também da Deceuninck-QuickStep.

João Almeida terminou em 18.º, segurou a camisola rosa. O português tem, agora, dois segundos de avanço sobre o equatoriano Jonathan Caicedo, da Education First. O espanhol Pello Bilbao, da Bahrain-Merida, segue em terceiro na classificação geral, a 39 segundos do ciclista português.

Esta quarta-feira, decorre a quinta etapa do Giro, entre Mileto e Camigliatello Silano. Um circuito de 225 quilómetros bastante ondulado e com várias subidas, que conta com uma contagem de montanha de primeira categoria, a 11 quilómetros da meta.