A Volta aos Emirados Árabes Unidos (EAU) em bicicleta foi cancelada após «dois participantes italianos terem acusado positivo» ao novo coronavírus Covid-19, informou esta quinta-feira o Conselho dos Desportos de Abu Dhabi, sem especificar a função das pessoas infetadas.

«Tomámos esta decisão para assegurar a proteção de todos os participantes na prova. A segurança é uma das nossas principais prioridades», informou aquela entidade dos EAU em comunicado.

A Volta aos Emirados Árabes Unidos foi então cancelada, quando faltavam duas etapas para o final.

Antes do anúncio do cancelamento da prova, que no final da quinta etapa, disputada na quinta-feira, era liderada pelo britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), as equipas e os membros da organização receberam uma nota que estabelecia a proibição de sair dos hotéis.

O diretor da Volta aos Emirados Árabes Unidos, Mauro Vegni, deslocou-se ao hotel dos ciclistas para se reunir com diretores desportivos e avaliar a situação, tendo saído dessa reunião a decisão de cancelar a segunda edição da prova, a única do WorldTour disputada no Médio Oriente.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram