O Benfica estreou-se hoje no Grupo C da Taça da Europa de basquetebol com uma derrota por 73-78 ante o Heroes Den Bosch, dos Países Baixos, em desafio realizado no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Num jogo equilibrado e com algumas alternâncias no comando do marcador, os portugueses, que estiveram mais tempo na frente, cederiam no quarto e definitivo período (16-25 em pontos), quando permitiram um parcial de 10-0, passando de seis pontos na frente, aos 67-61, para quatro atrás, aos 67-71.

Nesta altura, os forasteiros, mais serenos e perante um rival a definir mal os lances de ataque, não vacilaram e confirmaram o triunfo, com o mérito de condicionar a circulação de bola e o jogo interior dos lisboetas.

O Benfica liderava 19-17 no fim do primeiro quarto, contundo chegaria ao intervalo dois pontos atrás, por 37-39, sendo que entraram no quarto e decisivo na frente, 57-53.

Betinho Gomes [na foto], com 16 pontos, foi o melhor marcador dos encarnados, enquanto nos holandeses se destacaram Michael Kaz Carlson, com 29, e Edon Maxhuni, com 21.

Em 20 de outubro o Benfica recebe o Parma e a 27 vai à República Checa para defrontar o Opava.

Quarta-feira, o Sporting defronta os belgas do Giants Antuérpia no grupo F, enquanto o FC Porto joga com os húngaros do Szonolk na ‘poule’ H.