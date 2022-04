O FC Porto garantiu a contratação do espanhol Ignacio Plaza para a equipa de andebol, para a época 2022/23, confirmou esta terça-feira o emblema azul e branco.

Plaza é o quarto reforço do FC Porto para a próxima temporada, depois de Nikolaj Laeso, Jakob Mikkelsen e Jack Thurin.

O pivô de 28 anos chega dos dragões proveniente do AEK de Atenas e conta, no currículo, com dois Mundiais de clubes, uma Taça EHF e uma Taça Challenge.

Natural de Ciudad Real, Plaza de 1,96 metros e 102 quilos, despontou para a modalidade no clube da sua localidade. Passou depois por Guadalajara e Puerto Sagunto, antes de alinhar nos alemães do Fuchse Berlin, clube no qual conquistou uma Taça EHF e dois Mundiais de clubes em três épocas. Passou depois um ano pelo SC Magdeburgo, emblema pelo qual jogou pela primeira vez no Dragão Arena. Desde 2019 que estava no AEK.