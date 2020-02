O Benfica segue na liderança do campeonato após bater o a AE Física, última classificada, por 7-2, em jogo da 15.ª jornada.



Por sua vez, o FC Porto bateu o Paços de Arcos por 8-3 enquanto o Óquei Barcelos triunfou no pavilhão do Riba d'Ave (3-4).



As águias lideram a prova com 37 pontos e têm o Óquei Barcelos a um ponto de distância. Por sua vez, os dragões somam 33 pontos e estão na quarta posição. O Sporting joga este domingo em casa da Oliveirense e, caso triunfe, pode igualar o Benfica na liderança.



Resultados da 15.ª jornada:

FC Porto - Paço Arcos, 8-3

Riba d’ Ave - Óquei Barcelos, 3-4

Turquel – Sanjoanense, 5-0

Benfica – Física, 7-3

HC Braga - HC Tigres, 3-5

Valongo - Juventude Viana, 8-6

Domingo, 2 fevereiro:

Oliveirense – Sporting, 15h00