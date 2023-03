O FC Porto venceu esta quinta-feira na receção aos espanhóis do CE Noia, por 5-1, em jogo da quinta e penúltima jornada do grupo B da Liga dos Campeões, resultado que garante aos dragões o apuramento para a «Final 8» da prova, na qual o Benfica já tinha também garantido presença.

No outro jogo do grupo, entre italianos, o Trissino venceu o Sarzana (2-4) e também garantiu a qualificação, numa noite de cinco vitórias portuguesas entre seis jogos.

No grupo A, a UD Oliveirense venceu na receção aos espanhóis do Calafell por 4-0 e está em posição de apuramento, no segundo lugar, atrás do líder e já apurado Benfica, que empatou 2-2 na receção aos espanhóis do HC Liceo.

No grupo C, a AD Valongo somou um grande triunfo na visita ao líder Barcelona, por 4-3, mantendo-se em boa posição na luta pela «Final 8». No outro jogo do grupo, o Forte dei Marmi triunfou no duelo transalpino contra o Amatori Lodi (2-3).

No grupo D, mais dois triunfos portugueses, de Sporting e Óquei Barcelos, que assim estão em lugares de apuramento, ainda a confirmar na última jornada. Os leões bateram em casa os franceses do Saint-Omer por 6-1 e os barcelenses venceram na visita ao Reus, de Espanha, por 4-1.

Na última jornada, UD Oliveirense, AD Valongo, Sporting e Óquei Barcelos vão procurar confirmar o apuramento, dependendo apenas de si para isso, sendo que no grupo D há um duelo direto entre portugueses, o Óquei Barcelos-Sporting, a 13 de abril, o mesmo dia dos outros jogos lusos: Calafell-Benfica, Trissino-FC Porto, Liceo-UD Oliveirense e AD Valongo-Amatori Lodi.

CLASSIFICAÇÕES

Grupo A

1.º: Benfica, 11 pontos

2.º: UD Oliveirense, 7

3.º: Liceo, 6

4.º: Calafell, 2

Grupo B

1.º: Trissino, 11 pontos

2.º: FC Porto, 11

3.º. CE Noia, 5

4.º: Sarzana, 0

Grupo C

1.º: Barcelona, 12 pontos

2.º: AD Valongo, 8

3.º: Forte dei Marmi, 8

4.º: Amatori Lodi, 0

Grupo D

1.º: Sporting, 10 pontos

2.º: Óquei Barcelos, 9

3.º: Reus, 7

4.º: Saint-Omer, 3