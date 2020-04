A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou, esta sexta-feira, o cancelamento das provas nacionais dos escalões jovens sub-19, sub-18, sub-16 e sub-14.

A decisão, refere o organismo, foi «tomada em reunião da direção da FPB», na quinta-feira, por videoconferência.

A FPB «decidiu também que, na época 2020/2021, as associações manterão as mesmas vagas nos campeonatos nacionais jovens da época 2019/2020».

Cancelada foi também a 10.ª Festa Nacional do Minibasquete, que teria lugar em Paços de Ferreira, entendendo a FPB «não haver condições para a realização deste evento, que anualmente reúne naquela cidade do distrito do Porto mais de 500 representantes de todo o país».

Decisões que surgem na sequência do cancelamento, por parte da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) de todos os campeonatos da Europa jovens de 2020, devido à pandemia da covid-19.