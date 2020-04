Jerry Stackhouse foi colega de Michael Jordan nos Washington Wizards, mas ao contrário do que muitos podiam pensar, o agora treinador da Universidade Vanderbilt não apreciou nada ter o lendário basquetebolista como colega.

«Honestamente, gostaria de nunca ter jogado em Washington e por várias razões», começou por dizer Stackhouse no podcast do jornalista Adrian Wojnarowski.

O antigo basquetebolista estava nos Pistons, mas foi enviado para a capital dos EUA numa troca com Richard Hamilton, no início de 2002/03

«Senti que estávamos a construir algo em Detroit antes de ser trocado para Washington. Foi um desafio. Uma situação em que joguei com um ídolo e, naquela altura, acho que era melhor jogador do que ele», continuou Stackshouse, sobre Air Jordan, a principal razão para não ter gostado de ter jogado em Washington.

Seis vezes campeão pelos Bulls, o mítico 23 decidiu jogar pelos Wizards, franchise do qual detinha uma percentagem. A decisão foi vista mais do ponto de vista «social e marketing» do que desportivo, com MJ já na casa dos 40.

«As coisas ainda eram decididas por Michael Jordan. O treinador Doug Collins, e eu adoro o Doug, acho que estava a tentar agarrar a oportunidade de reparar algumas das coisas más que eles tiveram em Chicago», considerou Stakchouse – Collins fora técnico dos Bulls no início da carreira de MJ.

Stackhouse argumentou depois: «Portanto, basicamente tudo aquilo que Michael Jordan queria fazer, nós fazíamos. Começámos muito bem, mas ele não gostava muito do modo como o ataque estava a ser gerido, porque a bola passava mais por mim do que por ele. Ele queria receber mais vezes a bola no jogo interior, portanto, nós começámos a fazê-lo. As coisas entraram numa espiral de tal modo que não apreciei nada essa época. A imagem que tinha de Michael Jordan e a reverência que tinha por ele perdi-as um pouco durante essa temporada.»

O treinador de Vanderbilt não esconde ainda alguma frustração devido aos Pistons. «Foi uma oportunidade que até foi bom receber [ir para Washington], mas ver uma equipa que ajudei a construir ser campeão uns anos depois [Detroit] deixou-me um amargo de boca», concluiu.

A melhor temporada de Stackhouse nos Wizards foi precisamente a primeira, a única em que coincidou com Jordan, com uma média de 21,5 pontos, 4,5 assistências e 3,7 ressaltos por jogo. Jordan fez 20 pontos por jogo, 6,1 ressaltos, 3,8 assistências e 1,5 roubos de bola por partida, naquela que foi a época final da carreira.