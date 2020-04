Quando se está em numa «equipa de sonho», não se pensa em mudar. É essa a ideia de Lewis Hamilton, hexacampeão mundial de Fórmula 1 com a Mercedes, que, de uma assentada, deitou por terra a possibilidade de sair da equipa sediada em Brackley, no Reino Unido. Publicamente, abriu mesmo as portas a uma possível renovação, já que vai para o último ano de contrato.

«Não sonho com nenhuma outra equipa. Estou na minha equipa de sonho. Não me quero mudar, estou com as pessoas que tomaram conta de mim desde o primeiro dia», escreveu o piloto inglês na sua página na rede social Instagram.

Em fevereiro surgiram rumores de negociações com os italianos da Ferrari, depois de Hamilton ter afirmado que ainda não tinha discutido um novo contrato. Nessa altura o presidente da Ferrari, Louis Carey Camilleri, chegou a afirmar-se «lisonjeado» pela disponibilidade do piloto inglês para negociar.

Só que este cenário de transferência de peso acabou por desvanecer-se a partir do momento em que o alemão Sebastian Vettel, de 32 anos, quatro vezes campeão do mundo de pilotos, e também em final de contrato, ter assumido publicamente a sua vontade de continuar na escuderia de Maranello.

«O que estiver no contrato dependerá do que convier a mim e à equipa. Em termos de duração, normalmente os contratos que assinei eram de três anos, no passado», disse Vettel. O outro Ferrari no Mundial de Fórmula 1 é pilotado pelo monegasco Charles Leclerc, que tem contrato até 2024.

A temporada deste ano da disciplina máxima do desporto automóvel ainda não começou sequer, depois da anulação do GP da Austrália a 12 de março e com mais 8 provas anuladas ou adiadas devido à pandemia da covid-19.