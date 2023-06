Benfica e Sporting defrontam-se esta quarta-feira, no quarto jogo da final do campeonato de futsal.

Depois de vencer o primeiro e o terceiro jogo, com uma derrota em casa do Benfica pelo meio, o Sporting está a apenas um triunfo de se sagrar tricampeão, o que pode acontecer já esta noite na Luz.

Em caso de vitória das águias, a decisão segue para a «negra», marcada para as 15h00 do próximo domingo, no Pavilhão João Rocha.

Siga aqui todas as incidências do dérbi a partir das 21h30