O Sporting anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato com o capitão da equipa de futsal, João Matos.

«Nunca escondo que o Sporting é o clube do meu coração e que aqui me sinto mesmo em casa, não por me sentir acomodado, mas sim pelo clube, pelas pessoas, pelos adeptos, pela dinâmica de treino e por aquilo que se vive aqui dentro. Estou bem aqui e não procuro uma segunda alternativa, não só pelo lado competitivo e por ter a oportunidade de ganhar os principais títulos da modalidade, mas sobretudo por ter a oportunidade de viver momentos como os que já vivi no Altice Arena, no Pavilhão Paz e Amizade, no Pavilhão de Odivelas e agora no João Rocha», refere o jogador, em declarações reproduzidas pelo emblema leonino.

«A adrenalina e a emoção que sinto não têm preço, e sei que só posso sentir isto jogando no Sporting e jogando ao mais alto nível. Espero que esta nova ligação venha trazer mais títulos, mais adrenalina e mais felicidade», acrescenta.

João Matos soma cerca de 700 jogos pelo Sporting, clube pelo qual já conquistou 37 troféus, incluindo duas Ligas dos Campeões e dez campeonatos nacionais.

A este palmarés, o jogador de 36 anos soma ainda dois títulos europeus e um mundial com a camisola de Portugal, para além de uma Finalíssima Intercontinental.