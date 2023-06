O Sporting venceu esta quarta-feira o Benfica no jogo 4 da final (2-1) do campeonato e sagrou-se tricampeão nacional de futsal.

Depois das vitórias no primeiro e no terceiro encontro, com uma derrota na Luz pelo meio, os leões triunfaram no reduto dos encarnados e puseram fim à discussão pelo título.

Após um nulo ao intervalo, Afonso Jesus inaugurou o marcador aos 23 minutos, mas Zicky repôs a igualdade no minuto seguinte. O jogo seguiu para prolongamento e, aí, um golo de Pauleta (44m) ditou o resultado final.

Todas as incidências do encontro

Tal como já se previa, a primeira parte foi muito equilibrada, com as duas equipas a somarem algumas ocasiões de golo, mas o marcador, à semelhança do que aconteceu no último jogo, foi para intervalo a zero.

Guitta mostrou porque é um dos melhores na sua posição e protagonizou várias defesas de bom nível, mas, na baliza contrária, os remates perigosos de Cavinato também mereceram a atenção de Léo Gugiel.

A segunda parte arrancou praticamente com o golo do Benfica. Aos 23 minutos, numa jogada coletiva dos encarnados, Diego Nunes conduziu pela direita, ameaçou o passe para a área, mas serviu Afonso Jesus - o melhor do lado das águias - que, na passada, faz o 1-0.

O pavilhão da Luz foi à euforia, mas apenas por breves momentos, já que no minuto seguinte, Zicky fez o golo do empate. Numa jogada típica do Sporting, Erick cruzou para a área, Zicky apareceu nas costas de Arthur e desviou para o fundo das redes.

O jogo continuou com uma toada muito dividida, mas as melhores oportunidades pertenceram aos encarnados, que esbarraram num autêntico muro, de seu nome Guitta, o melhor em campo.

Já em tempo de prolongamento, Léo Gugiel continuou a apostar nas subidas no terreno para criar superioridade e causar mossa no Sporting, mas o efeito saiu ao contrário. No quarto minuto de tempo extra, Léo Gugiel subiu rematou para defesa do gaurdião contrário e a bola sobrou para o Sporting, que partiu para o contra-ataque em superioridade, finalizado de forma relativamente fácil por Pauleta.

Pauleta, de resto, foi um verdadeiro amuleto do Sporting neste play-off, tendo marcado em todos os jogos da final.

Na segunda parte do prolongamento, os leões tentaram guardar o resultado, enquanto o Benfica apostou todas as fichas em busca do 2-2 que, mesmo recorrendo ao guarda-redes avançado, acabou por não aparecer.

O Sporting organizou-se no seu meio-campo defensivo, Guitta voltou a estar em grande e os leões puseram fim à discussão pelo título. Apesar da boa réplica dada pelos encarnados na final e da evolução da equipa após a entrada de Mário Silva no comando técnico, a turma de Nuno Dias voltou a impor-se e escreveu mais um capítulo no domínio do futsal português.

As duas equipas, refira-se, voltam a defrontar-se em setembro para a Supertaça.