Erick Mendonça diz que Portugal é a seleção que todos querem evitar no Euro 2022 de futsal, que vai decorrer entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, em Amesterdão, nos Países Baixos, ou não fosse Portugal campeão europeu e mundial em título.

«Eu quero acreditar e acho que, pelo que já ganhámos, que as equipas não querem jogar contra nós ou querem evitar-nos mais. Isso acarreta responsabilidade. Sei que nos receiam, mas também que nos querem muito ganhar. Obviamente que eu acho que procuram mais evitar-nos do que nos ganhar.»

Em declarações divulgadas no site da Federação, o jogador do Sporting assumiu que a seleção portuguesa é candidata a conquistar novamente o Europeu e explicou que parte com alguma vantagem para a competição.

«Nós não termos de estar a trabalhar outra vez quase do zero os processos, porque estivemos juntos há muito pouco tempo, no Mundial, e isso pode ser uma grande vantagem para nós», afirmou Erick.

«Portugal é um dos candidatos. Sabemos das nossas capacidades. Sabemos o que já conquistámos, mas, tal como nós, existem outros candidatos fortes a ganhar.»