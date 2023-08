O FC Porto continua a reforçar o seu plantel, campeão europeu de hóquei em patins, com a contratação do defesa/médio espanhol Edu Lamas, de 32 anos.

Depois de Hélder Nunes e Leonardo Pais, Edu Lamas é a terceira aquisição dos dragões, com contrato válido até 2025.

Natural da Catalunha e com uma carreira marcante no hóquei em patins, o internacional espanhol chega ao FC Porto para fortalecer as opções de Ricardo Ares para o setor mais recuado. Com passagens pelo Liceo, onde começou a patinar na Galiza, e pelo Barcelona, Edu Lamas fez história também no Benfica.

Já conquistou três títulos espanhóis, duas Ligas Europeias, uma Taça Intercontinental e um Mundial. Agora, o atleta junta-se aos seus compatriotas Xavi Malián e Roc Pujadas no Dragão Arena.

«Toda a gente no mundo do desporto conhece a grandeza do FC Porto. A verdade é que estou muito feliz por começar uma nova etapa aqui e vou tentar contribuir para essa grandeza do clube», afirma.

O experiente jogador elogiou também o treinador Ricardo Ares, com quem já trabalhou na seleção espanhola, e destacou a importância da união da equipa em prol do sucesso coletivo:

«Já tive oportunidade de trabalhar com ele na seleção espanhola. É um grande treinador, desfrutei muito desse tempo com ele lá.», disse.

Edu Lamas, diz ser «um jogador completo», capaz de defender e atacar e está entusiasmado por representar o FC Porto, prometendo dar o seu melhor para elevar o clube aos mais altos patamares:

«Sou um jogador completo. Gosto de jogar como médio, consigo defender, atacar e considero-me um jogador de equipa. Estou muito feliz por chegar ao FC Porto, um clube de que sempre gostei e onde tinha esperança de um dia vir a jogar. Chegou a minha oportunidade e prometo dar tudo para elevar o FC Porto aos mais altos patamares», concluiu.