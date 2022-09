O Benfica iniciou o campeonato nacional de hóquei em patins com uma vitória no reduto do Paço de Arcos, por 4-1.

Melhor fez o HC Braga, que bateu o Parede por 5-1.

Neste domingo há duelo entre Sporting e FC Porto.

- Sábado, 17 set:

HC Braga - Parede, 5-1

Famalicense - Riba d’Ave, 4-2

Oliveirense - Sporting de Tomar, 3-3

Paço de Arcos – Benfica, 1-4

Óquei de Barcelos - Juventude de Viana, 3-1

- Domingo, 18 set:

Sporting - FC Porto, 15:00

- Quarta-feira, 21 set:

Valongo – Murches, 21:00