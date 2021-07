Ricardo Ares Lozano é o novo treinador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, confirmou esta segunda-feira o clube azul e branco.

O técnico de 46 anos assina contrato com o FC Porto por duas temporadas, até 2023. Sucede a Guillem Cabestany.

Natural de Bilbau, mas radicado na Catalunha desde a adolescência, Ricardo Ares, de 46 anos, chega ao clube português depois de ter orientado a seleção espanhola de hóquei em patins, algo que fez desde 2019.

Antes, já como treinador, Ricardo Ares tinha sido adjunto do Vic e treinou depois seis épocas o Voltregá. Ingressou como selecionador na equipa feminina espanhola, em 2017, tendo sido, com essa equipa, campeão do mundo e da Europa, antes de assumir a seleção masculina.