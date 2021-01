FC Porto e Benfica venceram este sábado os respetivos jogos da 15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões venceram no terreno do Famalicense por 7-1, com golos de Carlo Di Benedetto (26m, 27m, 29m), Giulio Cocco (36m), Gonçalo Alves (41m), Rafa (42m) e Reinaldo García (43m). Juan López (38m) fez o tento de honra da equipa da casa.

Já as águias triunfaram na receção ao Juventude de Viana, por 4-2. Ordoñez brilhou com um hat-trick (11m, 31m e 47m), com Edu Lamas (24m) a apontar o outro golo da formação da Luz. Para o conjunto forasteiro marcou João Pereira por duas vezes, aos 41 e 45 minutos.

O FC Porto segue agora no terceiro lugar do campeonato, com 32 pontos, menos um do que o líder Sporting. Já o Benfica é quinto, com 26.

Todos os resultados do dia:

Valongo - HC Braga, 3-3

Famalicense - FC Porto, 1-7

Benfica - Juventude de Viana, 4-2

Tigres Almeirim - Riba d’Ave, 4-6

Sanjoanense - Sporting de Tomar, 2-5