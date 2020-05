Pedro Nunes está de regresso ao hóquei português, para assumir a coordenação técnica do Parede Futebol Clube, equipa que milita atualmente na II divisão - Zona Sul.

Ao que o Maisfutebol apurou, o convite partiu do candidato da única lista concorrente às eleições no clube, João Salgado - gestor e antigo chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cascais -, e o entendimento surgiu após uma conversa de quatro horas.

As eleições no Parede FC estão marcadas já para esta sexta-feira, e para o dia seguinte está prevista a apresentação de Pedro Nunes e restante estrutura técnica da formação da Linha de Cascais.

O antigo treinador do Benfica vai assumir a coordenação técnica do hóquei em patins, a partir do escalão de sub-13 até aos seniores.

A aposta num nome credenciado do hóquei português e mundial justifica-se com a intenção de atacar a subida ao primeiro escalão, já que o Parede FC está incluído na “liguilha”, uma competição que vai atribuir três lugares no principal escalão, a decorrer no mês de setembro.

Pedro Gonçalves, responsável pela modalidade do clube nos últimos nove anos, mantém-se como treinador da equipa principal. Jaime Santos, histórico do hóquei português, vai continuar como o responsável pelos escalões mais jovens do clube.

Pedro Nunes chega à coordenação técnica do Parede FC após um carreira de sucesso sobretudo ao serviço do Benfica com a conquista de troféus nacionais, europeus e internacionais. Em 2019 desempenhou o cargo de selecionador de Moçambique, pelo qual já tinha passado em 2011.