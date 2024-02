João Sousa vai dizer adeus ao ténis profissional. Numa conferência de imprensa realizada no complexo de ténis do Jamor, o português anunciou que vai terminar a carreira após a próxima edição do Millenium Estoril Open.

Profissional desde 2007, João Sousa conquistou quatro títulos ATP, entre eles o Estoril Open.

Chegou aos oitavos-de-final do US Open e de Wimbledon, foi o primeiro português a ser cabeça de série num «GrandSlam» (no US Open) e o primeiro tenista luso de sempre a atingir o top-30 no ranking ATP.

João Sousa tem 34 anos e estava já na fase descendente da carreira. Atualmente ocupa a posição 280 do ranking.