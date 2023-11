Uma lesão aparentemente grave no primeiro combate obrigou a judoca Telma Monteiro a desistir dos Europeus de Montpellier, em França.

Na sua 17.ª presença na prova continental, a atleta olímpica, de 37 anos, lesionou-se enquanto lutava com a russa Daria Kurbonmamadova, numa tentativa de projeção da sua adversária, a cinco segundos do final.

A judoca do Benfica, recordista de medalhas em Europeus, com 15, seis das quais de campeã europeia, não se conseguiu levantar e agarrou-se de imediato à perna, contorcendo-se aos gritos e com o braço junto ao rosto.

A aflição de Telma Monteiro levou de imediato à entrada da equipa médica, com a judoca a ficar ainda algum tempo no tapete a ser assistida, antes de se levantar, apoiada pelos médicos, e de sair amparada, mas pelo seu próprio pé.

O combate com Daria Kurbonmamadova parecia equilibrado, sem vantagens notórias de parte a parte, mas, na tentativa de projeção da russa, Telma Monteiro caiu mal, sobre o lado esquerdo do corpo.