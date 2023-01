A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) enfrenta um novo processo de inquérito, aberto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), confirmou o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, em declarações à agência Lusa.

Em causa estarão questões relacionadas com a violação dos critérios estabelecidos pela própria FPJ na seleção de judocas para competirem nas provas internacionais e as mesmas terão resultado do inquérito concluído em novembro e que levou à destituição de Jorge Fernandes da presidência da FPJ.

«Efetivamente, determinei a abertura de um novo processo de inquérito por um conjunto de factos que foram extraídos ainda durante o mês de novembro do inquérito que estava a decorrer e que levou à destituição do presidente. E esse inquérito está precisamente relacionado com questões de seleção desportiva e com eventual violação dos critérios de seleção que foram estabelecidos pela própria FPJ», declarou Vítor Pataco.

O presidente do IPDJ explicou que este novo inquérito tem a ver com “a seleção de atletas para a participação em competições internacionais”, mas que nesta fase não é possível dar detalhes em relação ao processo.

Vítor Pataco voltou a mostrar-se preocupado com a situação no judo português, frisando que o seu papel não é o de apenas fiscalizar e sancionar, mas sugerir caminhos para que a modalidade regresse à normalidade.

O judo português tem atravessado uma fase conturbada desde agosto do último ano, com a oposição de alguns atletas e associações ao presidente que acabou destituído, Jorge Fernandes, estando desde já marcadas novas eleições para 19 de fevereiro.