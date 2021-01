Sporting e Benfica vão jogar em casa os oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal: os leões recebem os checos do Chrudim e as águias defrontam os húngaros do Berettyóújfalu.

O sorteio desta quinta-feira ditou ainda um duelo entre o campeão em título, o Barcelona, do português André Coelho, frente ao ACCS, equipa francesa que conta com os internacionais lusos Ricardinho e Bruno Coelho.

Programa dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal:

Inter FS, Esp – Kherson, Ucr

Aktobe, Caz – Dobovec, Slo

Kairat Almaty, Caz - United Galati, Rom

Olmissum, Cro – KPRF, Rus

Benfica, Por – Berettyóújfalu, Hun

Ugra Yugorsk, Rus – Vytis, Lit

Barcelona, Esp - ACCS Asnières Villeneuve 92, Fra

Sporting, Por – Chrudim, Che