Miguel Oliveira viveu uma prova de muito azar no Japão. O português chegou a andar a lutar pelo pódio, quando atingiu a quarta posição, depois de ter trepado posições desde o 16º lugar da grelha de partida, No entanto, a chuva forte que caía sobre Motegi começou a afetar o capacete do piloto de Almada, que decidiu regressar às boxes para resolver o problema.

Pouco depois, a bandeira vermelha foi mostrada e prova no Japão foi interrompida. Por Miguel Oliveira não estar a competir, foi dado como finalizado e impossibilitado de voltar à pista. A cara de frustração do português nessa altura dizia tudo. A pressão das equipas levou a organização a autorizar Miguel Oliveira e Maverick Viñales a voltar a partir, mas as coisas não melhoraram: os pilotos só fizeram a volta de aquecimento, já que a organização considerou que não dava mesmo e deu a corrida por terminada.

Miguel Oliveira ficou então classificado no 18º lugar.