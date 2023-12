O Benfica sagrou-se esta sexta-feira campeão português de natação, tanto em masculinos quanto em femininos, neste caso destronando o Sporting nas piscinas de Felgueiras, no distrito do Porto.

O êxito masculino dos encarnados, que já lideravam no fim do primeiro de dois dias de competição, teve também o contributo de Diogo Ribeiro, que esta sexta-feira estabeleceu um novo recorde nacional dos 100 metros mariposa em piscina curta, fixando-os em 51 segundos exatos.

O outro recorde dos campeonatos disputados na piscina de 25 metros foi alcançado pela estafeta feminina do Benfica, nos 4x200 metros livres, com a nova marca de referência a ser de 8.03,35 minutos, fixada por Letícia André, Catarina Franco, Ema Conceição e Diana Durães.

O Benfica consumou o bicampeonato e o seu 7.º título da história em masculinos ao somar 290 pontos, à frente do Sporting, com 260, e do Sport Algés e Dafundo, com 234, que completaram o pódio.

O Sporting defendia o título feminino e liderava no fim do primeiro dia por dois pontos sobre o Benfica (126-124), que esta sexta-feira foi mais forte, conseguindo o segundo troféu do seu currículo com 273 pontos, seguido das leoas, com 262 pontos, enquanto o Sport Algés e Dafundo voltou a ser terceiro, com 185 pontos.