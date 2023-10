Os Los Angeles Lakers conquistaram a primeira vitória na nova temporada regular diante dos Phoenix Suns (100-95), num jogo que opôs LeBron James a Kevin Durant, cinco anos depois.

Em LA, a equipa da casa reagiu à desvantagem de 12 pontos ao final do terceiro período e aproveitou também as ausências de Devin Booker e Bradley Beal para responder à derrota na primeira ronda, diante dos campeões Denver Nuggets.

O melhor marcador da partida foi mesmo Durant, com 39 pontos, aos quais acrescentou 11 ressaltos e duas assistências. LeBron, que jogou pouco mais de 20 minutos, somou 21 pontos (oito ressaltos e nove assistências), tendo terminado como o segundo melhor marcador dos Lakers, atrás de Anthony Davis (30 pontos e 12 ressaltos).

No outro jogo da madrugada, os Milwaukee Bucks receberam e venceram os Philadelphia 76ers, por 118-117, naquele que foi o primeiro jogo das duas equipas na nova época.

O grande aliciante do duelo era a estreia de Damian Lillard e o ex-Portland Trailblazers não desiludiu: foi o melhor marcador do encontro com 39 pontos, oito ressaltos e quatro assistências. Giannis Antetokounmpo, o segundo melhor dos Bucks, terminou com 23 pontos, 13 ressaltos e três assistências.

Tyrese Maxey esteve em evidência nos Sixers, com 31 pontos, quatro ressaltos e oito assistências.