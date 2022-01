O duelo entre Lakers e Grizzlies na noite de domingo, na liga norte-americana de basquetebol (NBA), ficou marcado por um lance absolutamente sensacional de Ja Morant, base da equipa de Memphis.

No primeiro período, Avery Bradley teve uma tentativa de dois pontos para os Lakers, mas Ja Morant surgiu de trás com um salto incrível, no qual chegou mesmo com a cabeça à tabela e com as mãos bem acima do cesto, para fazer o bloco e evitar que a equipa da casa pontuasse.

Os Grizzlies somaram mesmo a nona vitória seguida na NBA e estão em alta na competição.