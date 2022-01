O basquetebolista Klay Thompson voltou à ação na liga norte-americana de basquetebol (NBA) mais de dois anos e meio depois e ajudou os Golden State Warriors ao triunfo por 96-82 frente aos Cleveland Cavaliers, na madrugada desta segunda-feira, noite de domingo nos Estados Unidos.

Thompson não jogava desde o jogo 6 das finais de 2019, em junho, que opôs os Warriors aos Toronto Raptors, que se sagrariam campeões nesse mesmo dia.

O atleta de 31 anos fez 17 pontos ante os Cavs, três ressaltos e uma assistência, num jogo que teve Stephen Curry em evidência, cm 28 pontos para o triunfo da equipa de San Francisco.

Thompson ia voltar em 2020 à competição, mas esse regresso ficou adiado porque os Warriors não foram para a bolha então criada para a conclusão da época passada na NBA. Quando ia finalmente voltar, sofreu uma rotura no tendão de Aquiles num treino, que prolongou ainda mais o calvário do atleta, numa lesão que se revelou ainda mais grave do que a sofrida no joelho, em 2019.

O resumo dos Warriors-Cavaliers:

Grizzlies em alta, Queta vê de fora derrota

O regresso de Klay aconteceu numa noite em que o português Neemias Queta não foi utilizado na derrota dos Kings ante os Blazers (103-88) e numa noite em que os Grizzlies mostraram que estão mesmo em alta: somaram a nona vitória consecutiva. Agora, a vítima foi a equipa dos Lakers.