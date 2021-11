O Sporting perdeu esta noite em França, frente ao Nimes, para a Liga Europeia, em andebol.

Os leões foram derrotados por 33-27 e foram alcançados pela equipa francesa no Grupo B.

O Nimes soma agora 4 pontos, tantos quanto o Sporting e o AEK de Atenas, completando o trio que está no topo do grupo.

O próximo adversário do Sporting são precisamente os gregos do AEK, em jogo marcado para 23 de novembro no Pavilhão João Rocha.