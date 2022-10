A dupla portuguesa composta pelos irmãos Ana e Pedro Walgode sagrou-se campeã mundial de patinagem artísticas, em pares dança, nos World Skate Games 2022, em Buenos Aires, capital da Argentina.

O par já tinha conquistado o título na prova de 'style dance', e agora repetiu o feito em 'freedance'.

Esta é a terceira medalha para Portugal nos World Skate Games, na especialidade de dança: Andreia Oliveira e Diogo Costa venceram a medalha de bronze em pares de dança, no escalão de juniores, e Diogo Costa sagrou-se vice-campeão do mundo, em 'solo dance', também no escalão de juniores.