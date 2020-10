O piloto francês Pierre Gasly vai prestar uma homenagem a Ayrton Senna no GP de Imola, em Itália, neste fim de semana.

O anúncio foi feito por Gasly nas redes sociais, assumindo que o brasileiro falecido precisamente em Ímola, em 1994, é um dos seus ídolos.

O francês vai correr em Itália com um capacete muito semelhante ao que era usado por Senna, além de levar uma inscrição onde se pode ler «Ayrton Senna Sempre».

Tribute to Ayrton this weekend.💛

Remembering one of my idol with this special helmet. Legends are never forgotten. #SennaSempre pic.twitter.com/gaGnDv64Sd