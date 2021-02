Rafael Nadal anunciou que não vai participar no ATP 500 de Acapulco devido a problemas nas costas.

A lesão é anterior ao Open da Austrália e não foi totalmente debelada durante a participação do espanhol no primeiro Grand Slam da temporada, no qual chegou até aos quartos de final.

«Lamento muito não participar no torneio em Acapulco em 2021. Com o meu atual estado de saúde, com dores nas costas, é impossível realizar uma viagem tão longa», explicou o tenista nas redes sociais.

O ATP 500 de Acapulco, no México, realiza-se de 15 a 20 de março e Nadal é o campeão em título deste torneio.