O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se, ao final da tarde desta quinta-feira, para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, no quadro de singulares masculinos, ao afastar o lituano Ricardas Berankis (106.º do ranking), em quatro sets, num encontro que durou três horas e dois minutos.

Nadal, segundo cabeça de série e atual número quatro do ranking mundial, venceu os dois primeiros sets por 6-4, perdeu o segundo (4-6), e, depois de uma interrupção devido à chuva no quarto parcial, selou o triunfo com o 6-3.

Na próxima ronda, Nadal defronta o italiano Lorenzo Sonego (54.º), que esta quinta-feira eliminou o francês Hugo Gaston (66.º) em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e duplo 6-4, em duas horas e 30 minutos de encontro.