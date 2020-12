O Benfica apurou-se, na tarde deste sábado, para a final da Taça de Portugal de futsal feminino 2019/2020, após a vitória por 3-1 sobre o Santa Luzia, na primeira meia-final, realizada em Matosinhos.

Ao intervalo, as comandadas de Pedro Henriques venciam por 2-0, graças aos golos de Janice Silva e de Maria Pereira, respetivamente aos 10 e 11 minutos.

Na segunda parte, a insistência da equipa de Viana do Castelo, treinada por Manuel Ventura, valeu a aproximação no marcador, com o golo de Carla Vanessa aos 31 minutos. Contudo, o Benfica recolocou novamente a diferença em dois golos, com o 3-1 final, apontado por Sara Ferreira, aos 36 minutos. O Santa Luzia ainda tentou o cinco para quatro e enviou uma bola ao poste nos instantes finais, mas não evitou a derrota.

As encarnadas esperam agora adversário na final (domingo, 14h00), saído do duelo entre Desp. Chaves e Arneiros, que se joga a partir das 16h30 deste sábado.