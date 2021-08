O ala Miguel Ângelo destacou esta sexta-feira o papel da preparação mental para a seleção nacional de futsal, que vai competir em setembro no Campeonato do Mundo de 2021, na Lituânia.

«Ficámos em quarto no último Mundial. Foi uma prova muito longa e a preparação mental é muito importante. Estamos muito contentes. Como é óbvio, estamos todos felizes por estar aqui, mas isto não vai ser tudo um mar de rosas e então estamos a treinar muitas coisas em termos mentais. Isso vai ser importante», afirmou Miguel Ângelo, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Sporting falhou o último europeu devido a lesão. Por isso, garante que vai «aproveitar ao máximo» este Mundial.

«Toda a gente fica feliz por vir representar Portugal e muito mais sendo num Mundial. Estou felicíssimo, como é óbvio. Fiquei triste na altura, por me ter aleijado. Mas sinto que fiz um bocadinho parte desse título (europeu), como mais gente que não foi e também fez parte desse título. Agora é aproveitar ao máximo estes momentos, porque não sabemos como vai ser o dia de amanhã», disse o ala de 27 anos.

A seleção nacional cumpre estágio em Rio Maior até dia 21 de agosto. A seguir, os 16 convocados e equipa técnica rumam a Viseu, onde permanecem até 5 de setembro. Na cidade da Beira Alta, a equipa de Jorge Braz efetuará sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

Portugal integra o grupo C do Campeonato do Mundo de futsal, juntamente com Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos.