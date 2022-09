O Sporting e o Águas Santas adiantaram-se esta terça-feira na primeira mão da segunda eliminatória da Liga Europeia de andebol. Os leões venceram na receção aos dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, por 31-22, enquanto os maiatos triunfaram por 23-20 no duelo 100 por cento luso ante o Belenenses.

A jogar em casa, o Sporting, vice-campeão nacional, entrou melhor no jogo diante de uns dinamarqueses fortes fisicamente, mas não a nível técnico, nem tático: foi precisamente aí que o Sporting começou a ganhar o jogo.

Na ponta final da primeira parte, um período de desconcentração do Sporting, quando tinha quatro golos de vantagem (9-5) permitiu aos dinamarqueses aproximarem-se, chegando mesmo ao 9-8. Contudo Patryk Walczak, aos 26 minutos, fez o 10-8, com que o jogo chegaria ao intervalo.

A forte entrada no segundo tempo permitiu ao Sporting pulverizar as aspirações do Bjerringbro-Silkeborg e com o golo de Mamadou Gassama, aos 39 minutos, ficou com uma vantagem de seis (18-12). Ligado a este distanciamento pontual esteve o forte contributo do guarda-redes internacional argentino Leonel Maciel, com excelentes defesas, aliadas aos remates que os leões foram concretizando.

Os comandados de Patrick Westerholm ainda tentaram reagir, apostando no 7x0, mas o Sporting conseguiu ser esclarecido e gerir o resultado para uma vantagem confortável de nove golos a defender na segunda mão. Martim Costa foi o melhor marcador, com seis golos.

Já o Águas Santas venceu por três golos de diferença e vai procurar, agora, garantir o apuramento em casa.

Num encontro entre duas equipas que se conhecem bastante bem e que se tinham enfrentado no fim de semana, também com triunfo do Águas Santas (27-29), a equipa orientada por Ricardo Moreira voltou a superiorizar-se no Pavilhão Acácio Rosa.

Gustavo Oliveira, do Águas Santas, e Edvaldo Ferreira, do Belenenses, apontaram seis golos cada e foram os melhores marcadores do jogo, que tem a segunda mão agendada para 4 de outubro, às 19:45, no pavilhão do Águas Santas, na Maia.