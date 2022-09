O FC Porto somou, neste sábado, a primeira vitória oficial da época.

Após quatro derrotas (duas para a Liga dos Campeões, uma para a Supertaça e uma para o campeonato), os dragões venceram o FC Gaia por 43-26.

Sporting e Benfica somaram a segunda vitória em igual número de jornadas, no campeonato nacional de andebol. O Sporting venceu o Marítimo por 36-24, enquanto que o Benfica foi ao reduto do Santo Tirso vencer por 35-25.

RESULTADOS DA SEGUNDA JORNADA:

Santo Tirso – Benfica, 25-35

Belenenses - Águas Santas, 27-29

Maia/UMaia - Vitória de Setúbal, 23-31

Póvoa - Académico de Viseu, 37-25

ABC/UMinho – Avança, 32-25

Sporting - Marítimo, 36-24

FC Porto - FC Gaia, 43-26

Classificação: Benfica, Póvoa, Sporting, Águas Santas e ABC com seis pontos; V. Setúbal e FC Porto com 4 pontos; Belenenses e Marítimo com 3; Avanca, Maia e FC Gaia com 2 pontos; Santo Tirso e Académico de Viseu com 1 ponto (e um jogo a menos).