Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio ATP250 de Chengdu, na China.

O português, 88.º jogador mundial, perdeu em três sets com o australiano Philip Sekulic, 325.º da hierarquia, pelos parciais de 7-5, 5-7 e 6-3, em duas horas e 35 minutos.

Apesar de estar colocado 237 lugares acima no ranking, Nuno Borges não confirmou o favoritismo e deixou Portugal sem representantes em singulares, continuando apenas em pares, com Nuno Borges, que faz dupla com o francês Arthur Rinderknech, e Francisco Cabral, juntamente com o brasileiro Rafael Matos.