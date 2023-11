O Benfica estreou-se esta quinta-feira na Liga dos Campeões de voleibol com derrota por 3-0 na visita aos alemães do Berlim Recycling Volleys, em desafio da ronda inaugural do Grupo C.

As águias, que cumprem a sua quarta presença na prova, cederam pelos parciais de 27-25, 25-19 e 25-21 no recinto do campeão da Alemanha.

A segunda jornada disputa-se em 30 de novembro, com o Benfica a receber os italianos do Piacenza, que na quarta-feira foram derrotados em casa pelos turcos do Halbank Ancara, por 3-1.