O oposto Hugo Gaspar, capitão da equipa de voleibol do Benfica, prolongou o seu vinculo contratual com o campeão nacional, anunciou esta sexta-feira o clube da Luz, sem revelar a duração do novo contrato.

«Encaro esta renovação com muito otimismo, é sinal de que as coisas correram bem. A época passada acabou por ser uma excelente época desportiva a nível coletivo e, da minha parte, a nível individual», disse o jogador, em declarações publicadas no site oficial do Benfica na internet.

Aos 39 anos, Hugo Gaspar encara a renovação como uma «prova de que ainda acreditam» nas suas capacidades, mas também demonstra a sua vontade em continuar na Luz, prometendo concentrar-se «a 200% para continuar a acrescentar mais títulos ao Benfica».

O internacional português vai representar os encarnados pelo 13.º ano seguido, durante os quais conquistou sete títulos de campeão nacional, sete edições da Taça de Portugal e 10 supertaças, mantendo o objetivo de «ganhar todas as competições».