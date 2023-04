A final do campeonato nacional de voleibol está a cumprir com as expetativas e, depois de um jogo decidido na «negra» nos Açores e que caiu para a Fonte do Bastardo, neste sábado foi o Benfica a prevalecer em mais um duelo decidido no quinto e decisivo set.

Os encarnados, campeões nacionais em título, levaram a melhor no primeiro set por 25-19, mas cederam os dois seguintes por 18-25 e 23-25.

O Benfica corrigiu depois alguns aspectos e impôs-se de seguida de forma clara por 25-16 e manteve-se por cima na «negra», que fechou com 15-12.

A final do campeonato nacional joga-se à melhor de cinco encontros. O próximo duelo realiza-se novamente na Luz no próximo dia 29.

Refira-se que neste sábado o Sporting garantiu o terceiro lugar no campeonato, ao derrotar o Leixões por 3-1 no Pavilhão João Rocha.