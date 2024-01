O Rally de Monte Carlo arrancou na quinta-feira e teve direito a um ambiente digno de se ver.

Com tochas vermelhas nas mãos e vontade de apoiar, os fãs encheram as bermas da estrada e «guiaram» os pilotos que conduziam nas complicadas curvas do circuito do Mónaco.

Esta sexta-feira realiza-se a primeira etapa completa, com uma distância de 105 quilómetros cronometrados e divididos em seis troços.

O Rally de 2024 decorre entre 25 e 28 de janeiro, ao longo da Riviera Francesa no Principado do Mónaco e no sudeste da França.

Ora veja: