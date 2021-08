Declarações João Henriques, treinador do Moreirense, após o empate a duas bolas nos Açores diante do Santa Clara, em jogo da 2.ª jornada da Liga:

- Não sentimos dificuldade absolutamente nenhumas, as dificuldades normais de uma equipa que defrontou outra com muita qualidade. Obviamente que o empate é o resultado menos mau, nós vimos sempre à procura da vitória.

- Queria deixar isso bem vincado. Dar os parabéns ao Santa Clara por ter passado ao play-off [da Liga Conferência] e do fundo do coração, do treinador e é representativo de todo o staff, desejar a melhor sorte para que o Santa Clara continue a representar Portugal e os Açores na Europa.

- Os jogadores fizeram um jogo fantástico, deram espetáculo de futebol com golos, sempre as duas equipas a querer vencer, acho quem viu o jogo ficou satisfeito.

- O Moreirense hoje veio aqui também fazer um jogo muito bom, um jogo com ambição, respeitando as pessoas do Santa Clara, os seus jogadores, lamentando obviamente situação que estão a passar com a covid

- Hoje a pior equipa em campo foi a equipa de arbitragem, que condicionou o resultado final, anulando um golo limpo ao Moreirense e tendo influência também no lance da grande penalidade contra o Moreirense, numa falta inexistente sobre o Allano que na sua sequência dá o golo do 2-1.

- Já para não falar da expulsão do Rodrigo, que estava no balneário em lágrimas, porque isso às vezes ter sobrenome ou ter um passado ou alguns registos paga-se caro e as pessoas às vezes não sabem lidar com isso. O Rodrigo não disse nada de extraordinário para levar um cartão vermelho. Foi à minha frente, eu ouvi.