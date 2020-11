O treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, em declarações à Sport TV após o jogo com o Moreirense, da oitava jornada da Liga, que os leões venceram por 2-1.

«Primeiro, queria deixar profundos pêsames a família de Vítor Oliveira.»

«A reação da equipa foi muito boa ao golo sofrido, sempre equilibrada e o 1-1 aconteceu naturalmente. Fomos estabilizando, tivemos alguns detalhes em que não acertámos, mas o domínio foi completo. [Dificuldades] Não têm a ver com jogadores, tem a ver com adversário sempre atrás da linha da bola e alguns momentos em que nós, com pressa a mais na decisão, acabámos por falhar algum detalhe. Mas fomos competentes mais vezes do que o contrário.»

Pedro Gonçalves e Sporar? «Vimos uma equipa que está com grande disponibilidade, o Sporar não tem trabalho único de finalizar. É um trabalho coletivo que passa por suporte, defender também.»