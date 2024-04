Rui Borges afirmou, este sábado, que quer um Moreirense corajoso e ambicioso frente ao Benfica, no jogo deste domingo, no Estádio da Luz.

Na antevisão ao encontro, o técnico dos cónegos falou sobre a qualidade dos encarnados, que não têm «margem para perder pontos» e espera que os visitantes consigam manter a identidade que têm mostrado ao longo da temporada, independentemente do adversário.

«Espero um Benfica forte, que não tem margem para perder pontos na luta pelo título com o Sporting. Temos de ser um Moreirense audaz, comprometido e rigoroso nos comportamentos individuais. Mantivemos a identidade seja contra equipas do meio para baixo da tabela ou contra adversários que lutam pelo título», começou por explicar.

Rui Borges falou também sobre uma possível rotação do Benfica, face aos compromissos europeus, e admitiu que a qualidade do plantel encarnado permite a Roger Schmidt apresentar «soluções que correspondem à grandeza do clube».

«O foco está sempre na nossa equipa, dentro da observação que fazemos, vamos perceber os pontos mais fortes e menos fortes. Sabemos que do outro lado há jogadores que fazem a diferença na decisão e qualquer erro pode sair-nos caro. Roger Schmidt tem soluções que correspondem à grandeza do clube, por isso não olho para o Benfica independentemente de quem joga», concluiu.

A receção do Benfica ao Moreirense está marcada para este domingo, às 20h30, no Estádio da Luz.