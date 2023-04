Miguel Oliveira sofreu um acidente aparatoso na primeira volta do Grande Prémio de Espanha, no Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Fabio Quartararo despistou-se na segunda curva do circuito e arrastou Miguel Oliveira, que está consciente mas a necessitar de assistência médica.

O piloto português foi retirado em maca e transportado de ambulância para o centro médico do circuito.

BANDEIRA VERMELHA 🚩

Fabio Quartararo derruba Miguel Oliveira e o português está fora da grande corrida 😢 O Falcão teve que sair de ambulância da pista 😫#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP #MiguelOliveira #FabioQuartararo pic.twitter.com/59xcS7aMHq — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 30, 2023

De acordo com as informações disponíveis, Miguel Oliveira deslocou o ombro esquerdo e está a ser sujeito a exames complementares de diagnóstico. O português está a receber oxigénio, mas apenas para lhe proporcionar maior conforto.

Em declarações à SportTV, o médico Franco Peroni explicou que o piloto de Almada sofreu «o deslocamento do úmero esquerdo, que foi recolocado no lugar», aguardando-se mais exames para perceber a real extensão da lesão e o tempo de recuperação.

Mais tarde, a organização informou que Miguel Oliveira seguiu para o hospital para realizar mais exames.

Medical Info Update 📋

#MotoGP rider #88 Miguel Oliveira will go to the hospital for a further check-up#SpanishGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

Quanto à corrida, o campeão mundial Pecco Bagnaia segurou o triunfo, ao terminar em primeiro, à frente de Brad Binder (KTM), que liderou durante largo período. Jack Miller (KTM) ficou na terceira posição.

Bagnaia concluiu as 24 voltas com o tempo de 39.29,085 minutos, com 0,221 segundos de vantagem sobre o sul-africano Binder e 1,119 segundos sobre o australiano Miller.

Bagnaia assume assim a liderança do campeonato mundial, com 87 pontos, e ultrapassa Marco Bezzechi, da Ducati (65). Binder é terceiro, com 62.