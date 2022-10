Numa corrida louca, Alex Rins [Suzuki] venceu o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 18.ª prova do calendário e que provocou uma mudança no Mundial de Pilotos. O português Miguel Oliveira foi, a par do espanhol, protagonista de uma das grandes recuperações do dia ao ganhar 12 lugares!

Alex Rins saiu do 10.o posto, baixou a 11.º mas fruto de uma corrida com vários incidentes foi ganhando lugares. Um deles foi protagonizado por Fabio Quartararo [Yamaha], que chegou a Philips Island como líder do campeonato: não vence desde a 10.º prova, porém.

Miguel Oliveira e a sua KTM saiu do 24.º e último e terminou em 12.º, com Rins a bater o compatriota Marc Marquez [Honda] por 0,186 segundos! No terceiro lugar ficou Francisco Bagnaia. O italiano da Ducati é, agora, o novo líder do mundial, com mais dois pontos que o francês Quartararo. que abandonou.