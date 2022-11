O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir do 14.º lugar para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, 20.ª e última prova da temporada, que se disputa no domingo, em Espanha.

Numa prova que vai decidir o campeão mundial, o espanhol Jorge Martin da Ducati (1.29,621 minutos) conquistou a 'pole-position' pela segunda vez seguida, à frente do compatriota Marc Márquez (Honda) e do australiano Jack Miller (Ducati).

Quanto aos pilotos que lutam pelo título mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha) partirá do quarto lugar, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) arranca do oitavo, numa corrida em que precisa apenas de somar dois pontos para se sagrar campeão mundial.

