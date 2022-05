O português Miguel Oliveira teve de abandonar de forma precoce a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de França de MotoGP, depois da segunda queda, na manhã desta sexta-feira.

O piloto de Almada foi mesmo encaminhado para o centro médico de Le Mans, para avaliação do estado físico. Oliveira danificou duas motos, que a equipa da KTM terá agora de recuperar para que consiga aceder à Q2, visto que conseguiu apenas o 21.º melhor tempo, com uma volta de 1m33.021s.

Nesta primeira de duas sessões de treinos livres, Pol Espargaró (Honda) foi o mais rápido nesta sessão, com 1m31.771s, seguido de Alex Rins (Suzuki) e Francesco Bagnaia (Ducati).

Medical Info 📋

#MotoGP rider #88 @_moliveira88 has been taken to the medical centre for a check-up#FrenchGP 🇫🇷