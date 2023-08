O piloto espanhol Alex Rins vai correr pela Yamaha na próxima temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP.

Aos 27 anos, o piloto de Barcelona, que também já passou pela Suzuki, troca a LCR Honda pela formação oficial da Yamaha, onde será colega de Fabio Quartararo.

Rins, que atualmente recupera de uma lesão sofrida na corrida sprint do Grande Prémio de Itália, vai substituir o italo-brasileiro Franco Morbidelli.

O piloto espanhol, refira-se, é 13.º classificado no campeonato mundial de MotoGP, com 47 pontos, a 147 do líder Pecco Bagnaia (Ducati).