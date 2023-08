O português Miguel Oliveira terminou a corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha em MotoGP na 10.ª posição, ficando a um lugar dos pontos.

O piloto da RNF Aprilia, que na segunda sessão de treinos-livres perdeu o controlo da mota e caiu no asfalto, partiu do 16.º lugar da grelha e ficou a 11.247 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez.

O italiano Marco Bezzecchi ficou na segunda posição (+0,366 segundos), enquanto o espanhol Maverick Viñales (+3,374) fechou o pódio.

O circuito de Silverstone estava encharcado no início da corrida sprint, mas o asfalto foi secando à medida que as voltas passaram.

Este domingo, refira-se, disputa-se a corrida principal.